Der Zeichner der weltberühmten Asterix-Reihe Albert Uderzo ist tot. Wie seine Familie am Dienstag mitteilte, starb der Illustrator im Alter von 92 Jahren an einem Herzinfarkt zu Hause in Paris. In den letzten Wochen sei er sehr müde gewesen, teilte sein Schwiegersohn mit. Gemeinsam mit dem Autor Rene Goscinny gehörte er zu den Vätern der Comicserie. Uderzo war ursprünglich der Zeichner der Comics um ein kleines Dorf voller unbeugsamer Gallier, die sich gegen die römischen Besatzer behaupten. Nach dem Tod von Goscinny im Jahr 1977 schrieb und illustrierte Uderzo die Serie bis zu seiner Pension im Jahr 2009. Das letzte Buch, „Asterix und die Tochter des Vercingetorix“, ein Fürst der gallisch-keltischen Arverner, wurde im Oktober letzten Jahres veröffentlicht. Geschrieben von Jean-Yves Ferri, gezeichnet von Didier Conrad, die die Grundlagen von Uderzo übernahmen. Asterix unterhält die Leser und Zuschauer seit 1959 - an der Seite von Obelix und Idefix - mit seinem Zaubertrank und seiner außergewöhnlichen Schlagkraft.