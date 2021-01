Indien gibt den von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung frei. Das bestätigt die Regierung. Es ist der erste Impfstoff, der in Indien eingesetzt werden darf. Er wird vom Serum Institute of India auf dem Subkontinent selbst hergestellt. Damit ist der Weg frei für eine breit angelegte Impfkampagne in dem Land, das mit 1,35 Milliarden Einwohnern die zweitgrößte Bevölkerung weltweit hat. In den ersten sechs bis acht Monaten sollen 300 Millionen Menschen geimpft werden. In den letzten Tagen wurden vielerorts Probeläufe durchgeführt, um den Ablauf der Impfkampagne vorzubereiten. Mindestens drei weitere Impfstoffe warten laut Regierung noch auf ihre Zulassung. Indien verzeichnet über zehn Millionen nachgewiesene Ansteckungsfälle, das ist weltweit der zweithöchste Wert nach den USA. Allerdings sind die Zahlen in den vergangenen Monaten im Abwärtstrend und lagen zuletzt bei unter 20.000 Fällen in 24-Stunden.

Mehr