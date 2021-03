Die Impfungen mit dem Coronaimpfstoff von AstraZeneca werden in Deutschland fortgesetzt. Das hatte Gesundheitsminister Jens Spahn nach einer Erklärung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) angekündigt. Stimmen dazu aus Köln: "Ich finde das sehr gut. Es muss auf jeden Fall geimpft werden, wenn wir aus dieser Pandemie raus wollen. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass Astrazeneca auch wieder verimpft wird." "Das war ein Skandal, dass die Astrazeneca erst einmal gestoppt haben. Dadurch - die Vergleiche gab es ja überall im internet auch mit der Pille oder sonstiges. Wir müssen jetzt schnell impfen in Köln. Wir sehen, unsere Lockdowns, die helfen nichts. Wir müssen jetzt durchimpfen, damit wir endlich wieder ein normales Leben hier führen können." "Ja, ich finde sehr gut, dass jetzt wieder geimpft wird. Ich fand den Stopp andersherum nicht in Ordnung, weil es einfach zu wenige Fälle gab. Viele haben das ja mit der Pille in Verbindung gebracht und den Vergleich fand ich auch sehr schön." "Ich persönlich würde mich nicht impfen lassen. Ich würde mich mit den anderen Impfstoffen impfen lassen. Leider geht es im Moment noch nicht. Aber mit Astrazeneca persönlich jetzt so vom Gefühl her nicht." "Ich finde es richtig, und man sollte nun den Risikogruppen freistellen, ob sie damit geimpft werden sollen. Aber die breite Bevölkerung, denke ich, kann soll froh sein, dass es sowas gibt." Die EMA hatte mitgeteilt, dass ein Zusammenhang der AstraZeneca-Impfungen mit sehr seltenen, speziellen Thrombosen nicht ausgeschlossen werden könne. Aus Sicht der Behörde stünden dem jedoch deutlich größere Gefahren durch Covid-19 gegenüber. Weshalb man an der uneingeschränkten Empfehlung des Impfstoffes festhalte.

