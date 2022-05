STORY: Sechs Monate war er im All und führte dabei 130 Experimente durch. Erst am vergangenen Freitag war der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf die Erde zurückgekehrt. Der 52-Jährige landete mit drei US-Kollegen an Bord einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vor der Küste Floridas im Meer und flog dann an Bord einer Luftwaffenmaschine nach Deutschland. Wenige Tage nach der Rückkehr von seiner ersten Weltraummission auf die Erde berichtete Maurer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz über seine Zeit auf der internationalen Raumstation ISS. "Und dann schaut man auf unseren Planeten und man erkennt da Dinge, die man vorher eigentlich nur in Zahlen gelernt hat. Und plötzlich versteht auch das Herz, was da unten passiert. Man sieht, wo Menschen leben, wo Menschen in die Natur eingreifen, wo die Natur sich verändert. Man erkennt das in 90 Minuten, wenn man einmal um den Planeten rumfliegt. Dass das alles eine Einheit ist, dass das alles zusammengehört, das ist ein Raumschiff. Und wir alle können dieses Raumschiff nur erfolgreich in die Zukunft bringen, wenn wir zusammenarbeiten." Über den Beginn der russischen Invasion in die Ukraine habe er sich dank Nachrichten-Apps gut informiert gefühlt, sagte Maurer. Unmittelbar danach habe auf der ISS zunächst eine gewisse Unsicherheit geherrscht, wie mit dem Thema umgegangen werden sollte. "Auf unserer Ebene läuft es hervorragend. Wir möchten auch die Brücke sein, um nach, nach dieser Krise wieder den Weg zurückzufinden. Ich denke, die letzten 77 Jahre Brücken zu bauen, Kooperationen zu bauen, friedlich zusammenzuarbeiten und über Wissenschaft und Forschung die Menschen zusammenzubringen. Das ist der richtige Weg. Und wir sollten uns jetzt nicht komplett von diesem Weg abbringen lassen, sondern versuchen, Brücken zu erhalten. Und ich denke, die Raumfahrt ist eine solche Brücke." Er fühle sich derzeit bis auf etwas Kopfschmerzen wunderbar, so Maurer. Inzwischen habe er endlich mal wieder Pizza und andere knusprige Dinge sowie gut gewürztes asiatisches Essen gegessen.

