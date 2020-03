O-TON Max Hartung, Säbelfechter und Athletensprecher: "Ja, ich bin ein Stück weit überrascht, dass jetzt so schnell geht. Ich freue mich natürlich, weil ich das für den richtigen Schritt halte, in Anbetracht der Gesamtsituation jetzt Klarheit geschaffen zu haben für uns Sportlerinnen und Sportler. Und dann sind natürlich für uns jetzt ganz konkret und persönlich ganz viele Fragen offen Wie geht das mit weiteren Qualifikationen von sich? Wie werden Turniere ausgefochten oder ausgetragen in anderen Sportarten? Da gibt es noch eine riesen Liste mit Fragen. Mir selber fällt es schwer und ganz viele andere Athleten, mit denen ich fühle ich mit. Die haben sich jetzt vier Jahre lang vorbereitet. Die sind vielleicht jetzt gerade in der Form ihres Lebens. Der Körper macht möglicherweise nicht noch mal ein ganzes Jahr mit. Und für die Einzelnen, die das jetzt trifft, ist das sehr, sehr tragisch. Das Wichtigste ist, dass wir die Gesundheit aller schützen. Und dann wird sich die Sportwelt komplett neu sortieren. Ich denke, sie wird sich auch verändern. Aber jetzt erst einmal bis nächstes Jahr werden wir alle versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, irgendwann das Sportgeschehen wieder aufzunehmen und möglichst fair wieder anzuknüpfen, wo wir jetzt auch auf Stopp drücken."