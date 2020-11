Ein Schiff mit Atommüll aus deutschen Nuklearanlagen hat am Montag in Nordenham festgemacht. Vom Hafen an der Weser in Niedersachsen sollen die insgesamt sechs Castorbehälter dann auf das Gelände des Atomkraftwerkes Biblis in Hessen gebracht werden. "Genauso wie in früheren Zeiten ist dieser Atommülltransport aus unserer Sicht unnötig. Jetzt zwar nicht nach Gorleben, aber hier in einen Biblis Zwischenlager. Und die Zwischenlager sind für eine Langzeitlagerung nicht geeignet. Und heute weiß man schon, dass die Castoren in Biblis und allen AKW Standorten deutlich länger wie die Betriebsdauer und die Genehmigung stehen müssen. Und das ist unverantwortlich aus unserer Sicht", sagte der Sprecher des Bündnisses "Castor Stoppen", Herbert Würth. Der Transport nach Biblis soll per Bahn erfolgen. An vielen Stellen entlang der möglichen Strecke wollen Atomkraftgegner protestieren. "Es gibt die vielen Mahnwachen und wir möchten hier auch demonstrieren, mit Abstand halten. Und das ist die große Herausforderung. Natürlich werden, denke ich, deutlich weniger Menschen kommen, jetzt zu Coronazeiten, als wenn hier in der Transport, sagen wir mal, in sichereren gesundheitlichen Zeiten stattfinden würde", sagte Hürth. Der Atommüll kam aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield. Deutschland ist im Rahmen internationaler Verträge verpflichtet, seinen Atommüll zur Endlagerung wieder ins Land zu holen.

Mehr