STORY: Es klingt wie ein Alptraum. Hier in Attendorn, im südlichen Sauerland, soll ein Kind jahrelang in einem Haus von seiner Familie festgehalten worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Siegen durfte das Mädchen das Haus der Großeltern nicht verlassen. Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss am Montag mit Hintergründen zu dem Fall: “Es hat Hinweise an das Jugendamt gegeben, dass sich das jetzt noch 8-jährige Kind entgegen aller vorherigen Erkenntnisse eben nicht in Italien aufhält, sondern möglicherweise im Haus der Großeltern in Attendorn. Das Jugendamt hat eine Überprüfung der italienischen Behörden veranlasst, mit dem Hinweis, bitte die Anschriften zu überprüfen und hat die Antwort erhalten, dass das Kind eben nicht an der bekannten Anschrift in Italien wohnhaft ist und auch nie dort gewesen ist.” Das Jugendamt suchte daraufhin mit einem richterlichen Beschluss und in Begleitung der Polizei das Haus der Großeltern Ende September auf und fand dort auch das Kind. “Das Kind machte einen aufgeweckten Eindruck. Wir haben keinerlei Hinweise auf eine körperliche Misshandlung oder Verwahrlosung, Unterernährung oder Ähnliches gefunden. Es gab wohl feststellbar Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat beim Treppensteigen. Ob das möglicherweise auf Bewegungsmangel oder andere körperliche Defizite zurückzuführen ist, müsste noch medizinisch festgestellt werden. Ansonsten machte das Kind eigentlich einen recht aufgeweckten Eindruck.” Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt nun wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen und der Freiheitsberaubung. Warum das Kind in dem Haus festgehalten wurde, ist zurzeit noch unklar.

