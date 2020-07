Zwei Stunden später als ursprünglich geplant hat am Landgericht in Magdeburg der Prozess nach dem Attentat von Halle begonnen. Zu der Verspätung war es gekommen, weil sich noch viele Besucher und Medienvertreter zum angesetzten Beginn vor dem Gerichtsgebäude befanden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Stephan B. zweifachen Mord vor. Außerdem neun Mordversuche, die insgesamt 68 Menschen betreffen. Er hatte am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Jom Kippur, die hallesche Synagoge mit selbst gebauten Schusswaffen und Sprengkörpern angegriffen. Als der Versuch scheiterte, erschoss er auf seiner Flucht zwei Menschen in Halle. Gerichtssprecher Henning Haberland: "Insgesamt hat der Prozess die Funktion festzustellen, Feststellungen dazu zu treffen, ob der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten begannen hat. Wenn dies der Fall ist, ist es weitere Aufgabe des Prozesses, die dafür angemessenen Sanktionen zu finden. Am heutigen ersten Prozesstag ist zu erwarten, dass die Anklage verlesen wird und der Angeklagte Gelegenheit zur Einlassung erhält." Zum Prozess sind 43 Nebenklägerinnen und -kläger zugelassen. Dazu gehören Angehörige der Opfer sowie Mitglieder der Jüdischen Gemeinde. Die Liste der möglichen Zeugen umfasst fast 150 Personen. Neben den üblichen Corona-Maßnahmen gelten während des Prozesses strenge Sicherheitsvorschriften. In den Saal wurde darüber hinaus eine schusssichere Wand zwischen Prozessbeteiligten und Zuschauerraum eingezogen. Bei einer Verurteilung droht Stephan B. eine lebenslange Freiheitsstrafe. Auch eine anschließende Sicherheitsverwahrung ist möglich. Mit einem Urteil wird Mitte Oktober gerechnet.