Die Zahl anscheinend rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten war auch 2019 laut Verband der Beratungsstellen weiterhin hoch, hier Archivbilder. Es seien in den erfassten acht Bundesländern fast 1500 rechte, rassistische oder antisemitische Gewalttaten registriert worden. Das häufigste Tatmotiv bleibe weiterhin Rassismus, sagte Judith Porath vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt am Dienstag in Berlin. O-TON JUDITH PORATH VORSTANDSMITGLIED DES VERBAND DER BERATUNGSSTELLEN FÜR BETROFFENE RECHTER, RASSISTISCHER UND ANTISEMITISCHER GEWALT (VBRG) ("Es wächst die Angst vor antisemitischer, rassistischer und rechter Gewalt und Terror bei allen betroffenen Gruppen. Nach dem Attentat haben Ratsuchende in dem gesamten Bundesgebiet in allen Beratungsgesprächen von ihrer Angst berichtet, ebenfalls von Attentätern überfallen zu werden und getötet zu werden. An diesem Eindruck der Schutzlosigkeit haben nicht zuletzt auch die spürbare Normalisierung extrem rechter Diskurse in Gesellschaft und Politik, die jahrelange Missachtung vieler Forderungen von Betroffenen und die ausbleibende Strafverfolgung ihren Anteil.") Die Statistik erfasst rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten in den fünf ostdeutschen Bundesländern, Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. In den anderen Bundesländern wird diese Statistik noch nicht erstellt. Die Zahlen der Beratungsstellen liegen in der Regel deutlich über den Statistiken der Behörden, vermutlich auch, weil die Beratungsstellen nicht zuletzt Informationen der Opfer dieser Gewalttaten stärker berücksichtigen.