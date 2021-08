Keine Sorge, dass dieser Bus ins Wasser fährt, ist absolut so vorgesehen. Er ist ein sogenannter Amphibienbus, also ein Kraftfahrzeug, das schwimmen kann. Einmal im Wasser betätigt der Busfahrer die Propeller am Heck und der Bus wird zu einem Boot. Die Gäste sind begeistert: "Wir haben Ecken von Paris gesehen, die wir auf anderen Touren nicht gesehen haben. Zum Beispiel da, wo wir ins Wasser gefahren sind haben wir all die Hausboote gesehen, in denen die Menschen leben." "Ich fand es sehr cool, wie wir ins Wasser gefahren sind. Und es war mal was komplett anderes, als alles andere, was wir so in Paris gemacht haben." "Ich wollte mit meiner Nichte und ihrer besten Freundin einen Tag in Paris verbringen. Also habe ich nach etwas Besonderem Ausschau gehalten." "Es ist ein bisschen seltsam." Stadttouren mit Amphibienbussen gibt es bereits seit Jahren in anderen Städten, wie zum Beispiel in Stockholm. Oft handelt es sich um ehemalige militärische Fahrzeuge, die wasserdicht gebaut wurden, um durch Flüsse oder andere Gewässer fahren zu können. Das macht den Umbau zu einem Boot deutlich leichter. Paul Michel, Mitgründer des Pariser Unternehmens für Amphibienbus-Touren, zeigt, was alles umgebaut werden musste: "Hier sehen Sie die Vorderseite des Busses, die wie ein Schiffsbug geformt ist, damit das Fahrzeug im Wasser fahren kann. Und sehen sie hier, für einen Bus steigen die Gäste sehr weit oben ein, damit sie noch über dem Wasser sind." In anderen Städten wurde bereits von sinkenden Amphibienbussen berichtet. Einige sollen sogar schonmal Feuer gefangen haben. Das französische Unternehmen sagt aber, dass sein Fahrzeug zu 100 Prozent sicher sei. Es sei das Erste, das in Paris für diese Zwecke zugelassen worden sei.

Mehr