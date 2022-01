HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Armin Laschet (CDU), Parteivorsitzender: "Wir erleben derzeit, gerade auch in der Debatte über Corona-Maßnahmen, gesellschaftliche Fliehkräfte, die auf vielerlei Weise unser Land spalten. Gerade in diesen Zeiten braucht es an der Spitze unseres Staates eine glaubwürdige Stimme, die zusammenführt und nicht ausgrenzt. Eine Stimme, die überparteilich immer wieder das Gemeinwohl ins Zentrum rückt. Eine Stimme, die notwendige Debatten anstößt und im Geiste des demokratischen Ausgleichs auch unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringt. Frank-Walter Steinmeier ist ein Bundespräsident mit hoher innenpolitischer Anerkennung und Wertschätzung und besonderer außenpolitischer Kompetenz. Er ist ein überzeugter Europäer und er vertritt Deutschland hervorragend im Ausland. Er sucht Gemeinsamkeiten auch mit Staaten, die nicht unser Gesellschaftsmodell teilen. Das gerade ist der Kern von Außenpolitik. Und der Bundespräsident kann auch international zum Brückenbauer werden, wenn er parteiübergreifend gestützt wird." O-Ton Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender: "Wir haben ihn vor fünf Jahren vorgeschlagen und gewählt. Und wir tun es auch diesmal. Denn er hat sich in diesen fünf Jahren auch um unser Land verdient gemacht. Er hat eine seriöse, eine integrative und eine überparteiliche Amtsführung gezeigt. Er findet in schweren Zeiten die richtigen Worte. Er hat den Kompass und das Verständnis für die Menschen, aber auch klare Haltungen und klare Ansichten. Und - man darf nicht vergessen - er gibt nicht nur Mut in schweren Corona Zeiten. Sondern, das haben wir auch nicht vergessen, in der schwierigen Phase damals, in der Frage einer Regierungsstabilität. Nach dem Scheitern der Jamaika-Runde damals war es ein wesentlicher Ansatz von ihm, dafür zu sorgen, dass am Ende es zu einer guten demokratischen Lösung für eine GroKo damals gekommen ist. Deswegen haben wir auch, können wir mit gutem Gewissen entscheiden, ihn erneut für diese große Aufgabe als wichtigstes Amt in Deutschland, das Staatsoberhaupt vorzuschlagen. In der Bundesversammlung hat zwar die Ampel eine Mehrheit und theoretisch ist es so, dass es auch leicht wäre, jetzt als Union, die insgesamt stärkste Kraft, den Vorschlag zu machen. Wir glauben aber, dass das in diesen unruhigen und aufgewühlten Zeiten ein schlechtes Signal wäre, einfach nur dagegen, um dagegen zu sein. Es gäbe eine Reihe von hervorragenden Persönlichkeiten in der Union, auch in der CSU, die geeignet wären für eine solche Aufgabe, auch in diesen Zeiten. Aber weil es eben einfach jetzt ist, dass wir so viele Veränderungen haben und auch gerade in der Zeit, wo wir vor einer neuen Coronawelle stehen mit Omikron, glaube ich, braucht es Stabilität. Und braucht es auch von der Politik Souveränität."

