STORY: Kila Raipur, Indien Ungewöhnlicher Wettbewerb im Norden des Landes Seit 1933 treten Männer gegeneinander an Dieser Teilnehmer hob 92 Kilogramm mit seinem Ohr Amreek Singh, Teilnehmer "In erster Linie ist die Wirbelsäule gefährdet, und auch der Nacken kann beschädigt werden. Und was das Ohr betrifft, können Sie sehen, dass es blutet." "Ich tue es, um Indien Ehre zu machen. Die Menschen außerhalb des Landes können sehen, dass Indien so unglaubliche Menschen hat. Ich tue es, um Indien Ruhm zu bringen." Auch harmlosere Disziplinen wie Sprint oder Hockey stehen auf dem Programm Die "Rural Olympics" dauern drei Tage.

Mehr