Unter diesen Liegen summt es gewaltig. Sie gehören zu einem sogenannten Bienentherapiezentrum in Litauen. Der Aufenthalt in der Nähe der summenden Insekten soll gleich eine ganze Reihe von positiven Effekten haben, etwa den Blutdruck senken oder Schmerzen und Atembeschwerden lindern. Imker Zidrunas Japertas hat dazu kurzerhand mehrere Bienenstöcke in zwei Gartenhäuschen integriert, mit jeweils drei oder zwei Liegeplätzen. In die Quere kommen sich Patienten und Honigproduzenten nicht. Die Bienen fliegen wie gewohnt ein und aus. Unten wird gearbeitet, oben entspannt. EGLE IVANAUSKAITE "Anfangs war es doch ein bisschen beängstigend, ich hatte das Gefühl, dass die Bienen überall waren, mich stechen, auf mir herumkriechen. Aber wenn man versteht, dass man in Sicherheit ist - dann ist ein gutes Gefühl." RAMUNAS TARVYDAS "Zum Beispiel mein Kniegelenk - Ich habe dort chronische Schmerzen. Es fühlt sich so an, als ob die Bienen das merken. Sie ziehen den Schmerz heraus." Japertas brachten eigene Rückenschmerzen auf die Idee mit den Häuschen. Seine Freunde standen den Bienenliegen anfangs skeptisch gegenüber. Nun allerdings besuchen alljährlich zwischen Mai und September rund 500 überzeugte Kunden das Bienen-Therapiezentrum.