STORY: Und go... Lässig stürzt sich die sechsjährige Zarah die Halfpipe hinunter - in ihrer Heimatstadt Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Routiniert steuert die Grundschülerin über die Buckel der Anlage und zeigt ihre Tricks. Vor zwei Jahren, während der Coronavirus-Pandemie, stellte sie sich zum ersten Mal auf ein Board. Seither trainiert sie jeden Tag, schaut Videos auf Youtube und versucht es dann selbst. Erklärtes Ziel: "Ich habe jetzt bei so vielen Wettkämpfen mitgemacht. Ich will noch besser werden und professionelle Skaterin werden." Wenn sie gewinne, so Zarah, mache sie das glücklich. Dann fühle sich mutig und schlau. Das freut auch ihre Eltern, Annie und Chintu, die sie ehrgeizig unterstützen: "Wir haben ja keine Ahnung vom Skaten, aber wir lernen von ihr." "Als Vater ist es mir wichtig, dass sie Höchstleistungen erbringt, egal in welchem Sport. Das sollte auch von anderen anerkannt werden. Also zeigen wir ihre Fortschritte auf Instagram. Die Leute mögen die Videos und Posts und das, was wir machen." Bisher hat Zarah fast 30.000 Follower. Sie hat nicht nur in den Emiraten erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen, sondern auch in Indien und Ungarn. Dabei gelang es ihr, mehrere Titel zu gewinnen, so etwa den der "Wertvollsten Teilnehmerin". Skateboarding ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Vormarsch und gehört zu den zahlenmäßig am schnellsten wachsenden Sportarten. Und von der Haltung der sechsjährigen Zarah kann sich so mancher Erwachsener eine Scheibe abschneiden - ob Skater oder nicht: "Manchmal falle ich hin. Dann setze ich mich kurz und versuche es einfach noch mal. Bis ich es schaffe."

