Man muss sich ja nicht immer anstrengen, um von A nach B zu kommen. Mit diesen Rollern erst recht nicht. Diese portablen, aufblasbare Fahrzeuge sorgen derzeit auf dem japanischen Mobilitätsmarkt für Furore. Der mit einem Elektromotor betriebene Roller passt im unaufgeblasenen Zustand problemlos in einen mittelgroßen Rucksack. Mit einer Luftpumpe ist er schnell aufgeblasen. Und schon gehts los. Hiroki Sato, der hinter dieser Idee steckt. "Ich dachte daran, ein Mobilitätsgerät zu entwickeln, die letzten eins, zwei Kilometer überbrücken kann, zum Beispiel die Entfernung zwischen einem Bahnhof und dem Arbeitsplatz. Für den Weg, der zu lang ist zum Laufen, für den es aber auch keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt." Und so haben es er und sein Team an der Universität Tokio möglich gemacht. Eine Software hilft den Kunden sogar dabei, die Form des Fahrzeugs individuell an den Körper anzupassen. Vielleicht schafft es der Sofa-Roller es ja irgendwann auf den europäischen Markt.

