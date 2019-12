Berliner, die bei ihrem "Rogacki" fürs Fest einkaufen wollen, stellen sich auch am 24. Dezember in die Schlange und warten. Morgens um sieben öffneten sich am Dienstag die Türen, der Startschuss für die letzten Lebensmitteleinkäufe vor dem Fest. Ob Geflügel, Fleisch oder Meeresfrüchte, ob Käse, Salate oder Würstchen - die Theken zeigten sich reichlich bestückt mit frischer Ware. Auf Vorbestellung gab es Gans oder Pute, auf Wunsch auch fertig gebraten. In diesem Jahr stehen erneut die traditionsreichen Klassiker hoch im Kurs, Mitarbeiter Andreas Reuter. "Dieses Jahr ging es zurück zum Traditionellen. Das typische Berlin, Kartoffelsalat mit Würstchen, und es ist der Weg zurück zur Gans. Die letzten Jahre ein bisschen Trend geändert, Pute und Ente, dieses Jahr wieder Gans." Viele Kunden sind dem Feinkostenladen über mehrere Jahrzehnte treu geblieben. "Wir haben schon Kunden, da kommen die Enkel jetzt einkaufen, und das ist natürlich, die wissen, was sie hier haben. Und die nehmen es auch in Kauf, wenn Sie sehen da hinten, die stehen einfach eine Stunde an, weil sie wissen, was sie hier kriegen." Auch Jürgen Dankerl kam zum Einkaufen. Bei ihm gibt's, na klar, Kartoffelsalat und Würstchen. "Weil die ganze Familie sich auf Weihnachten freut mit der Tradition Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist das Gesamtpaket. Anders wäre es nicht das Heiligabend, was die Kinder kennen." Auch anderswo in Deutschland, so hier in München, wurden am Dienstag letzte Vorbereitungen getroffen. Hektisch ging dabei nicht zu, so Cordula Schuster-Wolff, Filialleiterin einer großen Buchhandlung am Stachus. "Der Heilig Abend ist mein persönlicher Lieblingstag im Weihnachtsgeschäft, weil da alle unheimlich entspannt sind. Die sogenannten Last-Minute-Shopper, sehr häufig männliche Last-Minute-Shopper, sind gut drauf, lassen sich gern beraten und das ist eine unheimlich schöne Stimmung am 24." Einer der Beststeller sei der neu Asterix-Comic. Aber auch andere Bücher und Spiele seien gut verkauft worden. Und was machen die Münchner noch so, am Heiligen Abend? "Wir gehen jetzt essen und dann gehen wir in die Kirche, dann gibt es am Abend Bescherung und ich freu mich riesig. (AUF DIE FRAGE, WAS ER SICH ZU WEIHNACHTEN WÜNSCHT) Dass die Familie nett ist und viele große Geschenke." "Last Minute Shopping jetzt nur für mich. Ich schenke auch nichts zu Weihnachten. Und Weihnachten ganz ruhig, ganz für mich alleine. Kein Stress, keine Familie, kein gar nichts." "Wir gehen erst mal gemütlich durch die Stadt mit der ganzen Familie und den Hunden. Und dann ganz entspannt, keine Shoppingtrips oder reine panischen Käufe, sondern einfach entspannt durch die Straßen gehen." "Entspannt" so heißt also die Losung der Münchner für den Heiligen Abend. Na dann, Frohes Fest!