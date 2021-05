Am Rande der größten Trocken-Wüste der Erde, der Sahara, hier in Marokko, geben Surfer Kindern und Jugendlichen einen Vorgeschmack auf Wellen und Freiheit, in der Kleinstadt Tarfaya. Junge marokkanische Surfer versuchen dieser Tage, einen abgelegenen Fischerhafen wiederzubeleben. Sie bewerben den Ort als Ziel für ihren Sport und treiben kleinere Wirtschaftsprojekte voran. Surf-Lehrer Salim Maatoug sagt, sein Team wolle jungen Leuten vor Ort neue Perspektiven bieten: "Wir würden gerne in der Zukunft, vor allem, wenn wieder Schiffe fahren zwischen den Kanarischen Inseln und Tarfaya, ein Surfcamp eröffnen, in dem alle unsere Schüler arbeiten würden. Das ist ein Teil unseres Sprachlernplans, um ihren Horizont mit dem Tourismus zu erweitern, damit sie dieses Projekt des Surfcamps, das mit dem Club verbunden sein wird, durchführen können. Warum nicht eines Tages bekannt werden und die Marke Nuevas Olas weltweit bekannt machen." Tarfaya mit seinem kleinen Hafen bietet derzeit nur wenige Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten für die etwa 9.000 Menschen hier. Bis vor kurzem durften laut Surf-Lehrer Maatoug Frauen hier nicht mal surfen. "Wir haben versucht, einen Weg zu finden, dass auch junge Mädchen surfen können. Jetzt haben wir eine Menge Mädchen, die surfen, Mädchen, die die Zukunft dieses Clubs sind. Wir wollen, dass in Zukunft ein Mädchen mit einer neuen Perspektive die Führung übernimmt." Die Surfer bringen den Kindern auch Englisch und Spanisch bei, in der erklärten Hoffnung, jungen Leuten hier neue Horizonte zu eröffnen: jenseits der spärlichen lokalen Jobangebote und jenseits der Verlockung, sich den Migranten anzuschließen. Viele Menschen auf der Flucht versuchen, per Boot die rund 100 km entfernten Kanarischen Inseln zu erreichen und damit das EU-Land Spanien. Tausende Migranten dürften dabei in jüngerer Zeit im Meer ertrunken sein. Vielleicht ist auch daher eine Surfschule wie die hier in Tarfaya an dieser Stelle keine schlechte Alternative.

