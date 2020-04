An der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bonn ist am Donnerstag der Unterricht wieder losgegangen. Lektion Nummer Eins: Abstand halten. Denn nach den Osterferien war wegen der herrschenden Corona-Pandemie und dem Risiko der Ansteckung erstmal nicht an gemeinsame Lehrtätigkeit zu denken. Die Schulräume mussten vorbereitet werden und die Lehrer mussten sich organisieren. Dazu Schulleiter Martin Finke am Donnerstag in Bonn: "Wir sind ein wenig nervös, wir Lehrer, sicherlich auch die Schüler. Wie das jetzt so wird? Wie wir diese Herausforderung umgehen? Wie wir die Abstände vor allen Dingen einhalten? Wie wir jetzt miteinander wieder in Kommunikation kommen, nach dieser langen, merkwürdigen Pause, die wir jetzt hatten. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben die Räume vorbereitet. Wir haben uns vorbereitet, auch als Kollegen, indem wir uns vorher getroffen haben und gesehen haben, wie ist das mit uns, wenn wir uns unter diesen Bedingungen unterhalten? Und wir freuen uns jetzt, dass wir die Schüler wiedersehen. Weil wir auch gemerkt haben, dass das Distanz lernen schon seine Grenzen hat." Etwa acht Kinder sind pro Klassenzimmer mit einer Lehrkraft und der Zugang zu den Räumen erfolgt nicht durch das Gebäude. Dann steht erstmal Händewaschen auf dem Lehrplan. Aber der Blick des Schulleiters geht auch schon in Richtung Zukunft: "Der Anfang ist jetzt erst einmal mit heute gemacht, hoffe ich. Dass die Schüler auch kommen, dass wir erst mal wieder das Vertrauen geben, innerhalb dieser Gemeinschaft, dieser neuen Realität sich zu erleben, uns zu erleben. Wieder zu sehen, das ist eine Realität, die Sie auch nach Ihrer Entlassung im August beschäftigen wird, die uns alle weiter beschäftigen wird. Wir haben jetzt einfach ein ganz neues Unterrichtsfach. Zunächst, was einfach jeden Morgen notwendig ist, dass man Hygiene nennt." Offiziell läuft das Schuljahr in NRW noch bis Ende Juni. Und wie es dann nach den Sommerferien weitergeht, dass wird sich wohl erst in den kommenden Monaten abzeichnen.