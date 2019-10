Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat am Samstag gerechtfertigt, dass sie ein Vermummungsgesetz erlassen hat. Diese Entscheidung hatte sie am Freitag bekannt gegeben und war vor allem dafür kritisiert worden, dass die Maßnahme auf Notstandsgesetze zurückgreift. Das Gesetz beschränkt sich zunächst auf das Tragen von Gesichtsmasken. Viele der Demonstranten in Hongkong tragen Masken, um ihre Identität bei Protesten nicht zu offenbaren. Wer sich weigert, diese vor der Polizei abzunehmen könnte von nun mit einem Jahr Gefängnis und einer hohen Geldstrafe belegt werden. Am Freitag war es bis in den Abend hinein zu Protesten und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Diese von einem Augenzeugen aufgenommene Szene zeigt einen Polizisten in Zivil, der, laut Angaben der Polizei, von Demonstranten verletzt worden war, ein Gummigeschoss in Notwehr abfeuerte und schließlich von anderen Polizisten eskortiert wurde. In ihrer Rechtfertigung am Samstag sagte Carrie Lam, die extreme Gewalt habe eindeutig gezeigt, dass die öffentliche Sicherheit Hongkongs in Gefahr sei. Mit dem Verbot von Gesichtsmasken sollen die Proteste unter Kontrolle gebracht werden, so Lam. Auch am Samstag fanden erneut Demonstrationen statt. Die Metro und zahlreiche Supermärkte blieben geschlossen.