STORY: Gischt peitscht über die Brücke des Schiffs der italienischen Küstenwache, dann gerät ein mit zahlreichen Menschen besetztes Fischerboot in den Fokus der Kamera. Am Freitagmorgen haben Einsatzkräfte insgesamt 211 Migranten vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa an Bord zweier Patrouillenboote genommen. Lampedusa liegt auf etwa halber Strecke zwischen Malta und dem afrikanischen Festland und rund 160 Kilometer Luftlinie vom tunesischen Monastir entfernt. Erst am vergangenen Wochenende waren Dutzende Menschen nach einem Schiffbruch nur wenige Meter vor der Küste von Cutro in Süditalien ums Leben gekommen. Insgesamt dürften ursprünglich bis zu 200 Migranten an Bord des Bootes gewesen sein. Allein seit Anfang dieses Jahrs hat die Küstenwache Italiens nach eigenen Angaben rund 9000 Migranten aus Seenot gerettet.

