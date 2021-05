Bereits am 4. Mai ist die Betriebsgenehmigung des Flughafens Berlin-Tegel ausgelaufen. Damit ist Tegel offiziell kein Flughafen mehr, zugunsten des neuen Airports südöstlich der Hauptstadt. So ist es nun an der Zeit Lebewohl zu sagen. Engelbert Lütke Daldrup, Geschäftsführer des BER Anfang Mai: "Der Schlummerbetrieb wird heute beendet um Mitternacht. Und dann kann hier ein neues Stück Stadt gebaut werden. Ein Landschaftspark, ein großes Gewerbe und Forschungsgebiet, 10.000 Wohnungen werden hier am Flughafen entstehen an verschiedenen Standortbereichen, ein großes Holzbau-Quartier allein mit 5.000 Wohnungen - also eine wirklich tolle Zukunft für den Standort." Der Blick geht also in die Zukunft. Tegel soll eine Antwort geben auf eine der dringendsten Fragen unserer Zeit: auf den Wohnungsmangel. Das neu entstehende Schumacher-Quartier, das hier - neben dem Forschungszentrum "Urban Tech Republic" - entstehen soll, wird nach Angaben des Geschäftsführers der Tegel Projekt GmbH das größte Holzbau-Wohnprojekt der Welt. Philipp Boutellier erklärt: "Uns ist wichtig bei dem Projekt des Wohnprojektes, dass es nicht nur ein ökologisches Modellquartier wird sondern auch ein soziales. Deswegen haben wir erstens festgelegt, es wird kein Land verkauft, sondern es geht, wenn überhaupt, nur ein Erbpachtverträgen raus, sodass das Land langfristig auch die Nutzungskontrolle behält. Das Zweite ist, dass wir einen sehr hohen Anteil an geförderten Wohnungen haben. Die Hälfte der Wohnungen wird von städtischen Wohnungsbauunternehmen realisiert mit einem Förderanteil von 50 Prozent. Und der Rest wird mit einem Anteil von 40 Prozent realisiert, sodass wir zu jedem Zeitpunkt, über alles 35 bis 40 Prozent geförderten Wohnungsbau haben in dem Quartier. So soll sich jede Berlinerin, jeder Berliner eine Wohnung leisten können." Ein soziales und eben ökologisches Modell-Quartier, wo übrigens in Zukunft keine Verbrenner-PKW mehr unterwegs sein sollen. Sehr viel Holz soll zum Einsatz kommen, Biodiversität gefördert werden. Auch soll Wasser vor Ort versickern und dann wieder genutzt werden, so zur Klimaregulierung. Die brandenburgischen Wälder rundum aber bestehen hauptsächlich aus Kiefern. Die Maschinen, die bei Großbauprojekten mit Holz hauptsächlich verwendet werden, können das harzlastige Kiefernholz aber nicht richtig fräsen, so erklärt Boutellier. Dies ist nach Angaben des Deutschen Verbandes für Holzindustrie auch der Grund, wieso 95 Prozent der Großbauunternehmen in Berlin Fichten- oder anderes Holz aus Süddeutschland und dem EU-Ausland importieren. Dies wäre wenig ökologisch. Der brandenburgischen Wirtschaft hilft es auch nicht weiter. Bei der Forschung an der sogenannten "Holzhütte 4.0" soll die Beuth-Hochschule helfen, genauso bei der Entwicklung von Kiefernholz-Maschinen. Die Hochschule wird in die geplante "Urban-Tech-Republic" einziehen, die ein zu Hause finden soll, hier auf dem Gelände des nun ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel.

Mehr