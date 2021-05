Öffnungen in Österreich. Und die Freude darüber ist gewaltig. Unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz gab sich die Ehre und besuchte einen Biergarten in Wien. Doch wie in dieser Gastwirtschaft ging es am Mittwoch vielen: Aufatmen nach monatelanger coronabedingter Schließung. In Österreich haben mittlerweile etwa 40 Prozent der 8,9 Millionen Einwohner mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten. Und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 65. Daher durften unter anderem die berühmten Kaffeehäuser wieder wirtschaften. Und das auch mit begrenzter Zahl an Gästen in den Innenräumen. Mit dabei: Das Café Korb. Der Besitzer Franz Schubert zeigte sich erleichtert: "Das Korb gibt es nun schon seit mehr als 117 Jahren. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir das ganze Jahr über geöffnet haben, jeden Tag. Und jetzt war es 296 Tage lang zu. Und das war ein absolutes Novum, und wir sind sehr froh, dass das mit dem heutigen Tag ein Ende hat." Kunden müssen für den Besuch eines Cafés, Biergartens oder Restaurants einen Nachweis erbringen, dass sie entweder geimpft, negativ getestet oder genesen sind. Hinzu kommt, eine Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Doch trotz der Auflagen waren die ersten Gäste froh, dass es nun diesen kleinen Schritt zurück zur Normalität gibt: "Es ist eine nette Gruppe von Leuten, die hier im Café Korb immer früh am Tag zusammenkommt, um 8 Uhr morgens. Jetzt muss sich das erst wieder entwickeln, aber jeder kennt den anderen. Und das ist sehr, sehr nett." "Es war für alle eine schwierige Zeit für alle. Aber es ist ein ganz wichtiges Stück Normalität, dass das Kaffeehaus wieder geöffnet hat. Und darüber bin ich sehr froh. Und ich hoffe, dass Schritt für Schritt alles wieder zur Normalität wird. Ich bin ganz zuversichtlich." Und was die weiteren Öffnungsschritte in Österreich betrifft, so sollen die bis zum 1. Juli in Angriff genommen werden. Voraussetzung ist natürlich, dass geringe Infektionszahlen das zulassen.

Mehr