STORY: Was die Gesundheit von Motorradfahrenden im Falle eines Unfalls vor allem bedroht, ist die fehlende Knautschzone. Bei Kollisionen oder Stürzen kommt es oft zu Brüchen oder schwerwiegenden Prellungen. Nach Airbag-Westen soll nun auch eine aufblasbare Motorradhose das Verletzungsrisiko reduzieren. "Die Airbag-Jeans wird über ein Seil ausgelöst, das mit dem Motorrad verbunden ist, das andere Ende ist an der Jeans. Wenn der Körper vom Motorrad getrennt wird, aktiviert das den Airbag. Es funktioniert wie ein Totmannschalter. Bei einer Zugkraft von etwa 40 Kilogramm wird der Airbag ausgelöst." Die Jeans bläst sich um Oberschenkel und Hintern auf und kehrt einige Sekunden nach dem Aufprall zur normalen Größe zurück. Das Gefühl dabei ähnele dem einer festen Umarmung, so der Designer, der die Hose bei einem Unfall selbst testen musste. Auch Sportler könnten von der Technologie vielleicht bald profitieren, etwa Bergsteiger oder Basejumper.

