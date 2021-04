Unter dem griffigen Motto "Samstag ist WAMS-Tag" startet die Berliner Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule eine Gegenoffensive mit Blick auf coronabedingte Lerndefizite. Ab diesem Samstag können Schüler bis zu den Sommerferien in geplanten sechs Einheiten Lernstoff aufholen. Das Angebot ist freiwillig - und die Resonanz sei immens gewesen, die Schule spricht von einem "Riesenandrang". Heike Gabriel ist Leiterin des Grundschulteils der Schule. "Entscheidend ist natürlich, dass jede Schule ihr Konzept findet. Was passt für diese Schule? Was tragen die Eltern mit? Und dann kann man das angehen. Und da ist der Samstag ins Spiel gekommen. Uns war wichtig, dass, wenn wir das angehen, alle Jahrgänge, denn wir sind eine Gemeinschaftsschule, Klasse 1 bis 10, beteiligt sind und dass es für die Kinder, für alle kostenneutral ist, egal ob die Kinder Teilhabe bekommen vom Bund oder nicht. Und das war auch den Eltern sehr wichtig." Die 13-Jährige Adenike findet es gut. "Weil da kann man halt mehr lernen, was man auch in der Zeit, wo halt kein Präsenzunterricht war, verpasst hat." Und sie erzählt, wie sie den Fernunterricht erlebt. "Schwer, da ich keinen Drucker hatte und ich halt alles war, über mein iPad machen musste. Und dann hatten die Lehrer nicht immer die Dateien, die ich bearbeiten konnte. Und dann war es halt alles schwer und konnte man halt nicht wirklich bearbeiten. Und dann haben die auch manchmal meine Dateien gar nicht gesehen, also konnten die nicht aufmachen. Und es war alles ziemlich anstrengend und kompliziert." "Corona betrifft alle Kinder, und es ist klar, die Lernrückstände, die sind da. Und da war wichtig, jetzt etwas zu tun. Das ist jetzt unsere, sozusagen Offensive. Wir werden mittelfristig uns Gedanken machen, was wir im neuen Schuljahr machen können. Da heißt es Anpassen der Pläne ab dem ersten Schultag in allen Fächern. Und wir wollen begleitend Förderung machen. Und da sind wir mit dem Studienkreis in Verhandlungen oder in Gesprächen, wie wir das, was wir heute angefangen haben, über das ganze nächste Jahr machen können. Denn die Rückstände werden nicht durch diese sechs Samstage aufgeholt, das ist allen bewusst. Aber es ist ein Anfang." Auch die achtjährige Johanna ist begeistert: "Das hilft mir, das hilft mir wirklich gut, weil ich bin in Mathe nicht so gut." So gingen fast 60 Anmeldungen ein, ursprünglich war nur mit 30 Plätzen kalkuliert worden. Es habe auch Interesse für TeilnehmerInnen aus 1. und 2. Klassen gegeben, wegen der hohen Nachfrage habe man sich nun bei den Zusatzkursen aber zunächst auf SchülerInnen ab Klasse 3 fokussiert.

