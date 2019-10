Das US-Verteidigungsministerium hat am Mittwoch erstmals Aufnahmen des Militäreinsatzes gegen den ehemaligen IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi gezeigt. Zu sehen sind amerikanische Elitesoldaten, die sich dem Gebäude im Nordwesten Syriens nähern, in dem sich al-Baghdadi laut der US-Regierung versteckt hatte. Was im Innern des Hauses passiert, ist nicht zu sehen. Der Einsatz der Spezialkräfte begann demnach in der Nacht zu Sonntag auf einem Stützpunkt in Syrien. Laut dem Verteidigungsministerium wurden diese mit Hubschraubern über feindliche Gebiete geflogen, um das Anwesen zu erreichen. Auf den Aufnahmen sind zudem auch Angriffe auf mutmaßliche IS-Kämpfer zu sehen, die die Helikopter beschossen haben sollen. Frühere Angaben, al-Baghdadi habe drei Kinder mit in den Tod gerissen, seien nicht zutreffend, sagte Kommandeur Kenneth McKenzie. Der ehemalige IS-Anführer sei demnach mit zwei kleinen Kindern in ein Loch gekrochen und habe sich dann, wie hier auf den Bildern zu sehen, in die Luft gejagt. US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Einsatz angegeben, al-Baghdadi sei wimmernd, weinend und schreiend in einen Tunnel gerannt. McKenzie sagte am Mittwoch auf Nachfrage, dass er dies nicht bestätigen könne. Al-Baghdadi hatte im Jahr 2014 im Irak und in Syrien das Kalifat ausgerufen. Auf der Anti-Terrorliste der USA stand er an erster Stelle. Zwei Jahre hatten ihn die Streitkräfte gesucht.