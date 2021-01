Land unter in Hessen. Schneeschmelze und Regen haben im südlichen Teil des Bundeslandes wie anderswo in Deutschland für Hochwasser gesorgt. Während andernorts die Pegel weiter steigen, begannen am Samstagmorgen in Büdingen mit langsam ablaufenden Wasser die Aufräumarbeiten. Erich Spamer ist Bürgermeister von Büdingen und skizziert den Ernst der Lage. "Ja, die Situation ist katastrophal. Das kann sie ja schon an dem Raum hier sehen und das dürfte in der ganzen Altstadt sein. Das Wasser stand hüfthoch, die Hainmauer ist gebrochen. Dadurch ist die Altstadt überschwemmt worden. Beim Hochwasser 2003 hat die Hainmauer noch gehalten. Aber wir wussten, dass ein Jahrhunderte altes Bauwerk, das baufällig ist und dass dringend Abhilfe geschaffen werden muss durch einen Rückhaltebecken oberhalb von Büdingen. Aber das Thema wird seit Jahren diskutiert, mit unterschiedlichen Ansätzen der Umsetzung. Und es hat sich nichts getan." Zahlreiche Einzelhänder und Gastronome in Büdingen und anderswo sind betroffen. Und das mitten im coronabedingten Lockdown, der ihnen das Leben und Arbeiten ohnehin schwer oder gar unmöglich macht. Filipo Volcano sieht sein Restaurant "Zur Krone" am Ende. "Weil mit der Corona-Krise kam schon, dass man kein Geld mehr hat, dass die Leute nicht mehr Essen gehen können. Jetzt haben wir das Problem, dass wir das Restaurant überhaupt nicht mehr aufmachen können und wir sind eigentlich so kurz vorm Ende." Bürgermeister Spamer habe ihm bereits Hilfe zugesagt. Ob das - auch angesichts der Pandemie - ausreichen wird, Filipo Volcano und andere können im Moment nur hoffen.

