STORY: Mehr als eine Woche nach den schweren Erdbeben, die in der Türkei und Syrien mehr als 37000 Menschen in den Tod gerissen haben, suchen Retter weiter nach Überlebenden. Und immer wieder finden sie Lebende unter den Trümmern – wie dieses Mädchen und eine Frau. Sie waren mehr als 140 Stunden verschüttet. Andernorts haben die Aufräumarbeiten begonnen. Schweres Gerät schiebt die Trümmer zu riesigen Schutthaufen zusammen. Das schlimmste Erdbeben in der Türkei seit fast einem Jahrhundert könnte Ankara bis zu 84,1 Milliarden Dollar kosten, schätzen Wirtschaftsexperten. Die türkische Regierung geht von mehr als 50 Milliarden Dollar aus. Die Rettungsphase des Einsatzes neigt sich dem Ende zu, der Schwerpunkt verlagert sich auf die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und Unterkünften, teilten die Vereinten Nationen.

