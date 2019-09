Wie eine Leinwand kommt der aufrollbare OLED-Fernseher von LG aus einer flachen Kiste gefahren. Sein Benutzer kann selbst entscheiden, wie weit er das High-Tech-Teil ausfährt. In die Box passt nicht nur der Fernseher, sondern auch noch Lautsprecher. Sicherlich ein Hingucker bei der diesjährigen Elektronikmesse IFA in Berlin. Auch sonst können die Fernseher im Jahr 2019 immer mehr: auf der IFA ist schon die nächste Fernseher-Generation mit 8K-Auflösung zu sehen. Außerdem wachsen Smartphone und Fernsehen immer enger zusammen. Immer mehr Smart-TV Geräte bieten auch eine riesige App-Auswahl. Ulrike Kuhlmann vom Magazin für Computertechnik C´t: "Auf der IFA dreht sich dieses Jahr alles um Vernetzung, letztendlich. Also da geht es um Smartphone, aber auch vernetzte Fernseher oder vernetzte Kühlschränke. Am Rand geht es auch um 5G, es werden ein paar neue Handys gezeigt." Im Blickpunkt des Interesses hier das faltbare Smartphone von Samsung. Das Galaxy Fold G5 kann je nach Bedarf vergrößert werden und ist somit Handy und Tablet in einem. Die überarbeitete Version soll deutlich stabiler als erste Prototypen sein und kommt bereits im September in Deutschland in den Handel. Der Preis soll bei über 2000 Euro liegen. Auch Haushaltsgeräte wie Kühlschränke werden immer intelligenter. Verbunden mit dem Smartphone können die neuen Geräte dem Besitzer zeigen, wie es um die Vorräte steht, was noch gekauft werden muss oder sogar individuelle Kochvorschläge machen. An den Publikumstagen der IFA werden wieder Tausende Besucher erwartet. Sie können hier schon ausprobieren, was demnächst in den Geschäften zu kaufen ist. Bis zum 11. September bleibt noch Zeit, um sich auf der IFA über die neuesten Trends zu informieren.