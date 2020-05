Ein Anblick, auf den so mancher lange gewartet hat: Auf der Tennisanlage Hirschau, direkt neben dem Englischen Garten in München, sind endlich wieder alle Plätze besetzt. Denn das Tennisspielen war wegen der Beschränkungen während der Corona-Pandemie in Bayern für einige Zeit größtenteils verboten. Warum Tennis aber selbst bei anhaltender Vorsicht ein guter Sport ist, erläutert Tennislehrer Christoph Hanke vom World Tennis Club in München am Dienstag: "Hier, wir stehen, glaube ich, etwa 24 Meter auseinander, insofern die perfekte Sportart. Beim Boxen, wenn der Mike Tyson dem anderen das Ohr abklemmt, dann können eventuell ein paar Viren rüberfließen. Hier überhaupt nicht." Und entsprechend groß ist dann auch die Begeisterung bei den Aktiven: "Ja, wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben lange, lange gewartet, aber wie alle anderen Sportarten auch und freuen uns auch, dass es nicht eine Sonderlocke für uns gibt, sondern das alle wieder anfangen dürfen. Nicht, dass es wieder heißt, ja, die elitären Golfer und Tennisspieler starten zuerst, sondern dass das für alle gleichermaßen gilt." Seit Mitte März hatten die Athleten in München auf diesen Moment gewartet. Allerdings läuft, genau wie im Rest Deutschlands, die Lockerung der Maßnahmen unter Vorbehalt. Denn sollte die Zahl von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten werden, könnte hier auch bevorstehen, dass der Tennis-Spaß eventuell sehr schnell wieder eingeschränkt wird.