STORY: Proteste in La Paz. Die bolivianische Polizei hat am Mittwoch Tränengas eingesetzt, um einen Protest von Lehrern aufzulösen. Hunderte waren auf die Straße gegangen, um eine Erhöhung des Haushalts für den Bildungssektor zu fordern. Die Lehrkräfte demonstrierten bereits in der dritten Woche. Die Bereitschaftspolizei feuerte mit Gummigeschossen auf die Demonstrierenden, die ihrerseits Feuerwerkskörper und Gegenstände auf die Beamten warfen. "Wir fordern eine 30-prozentige Erhöhung des Bildungsbudgets, denn die Regierung gibt uns nur zehn Prozent. Die Gespräche sind gestern gescheitert, und heute haben sich die Auseinandersetzungen mit der Polizei verschärft. Alles, was wir wollen, ist eine Verbesserung der Qualität der Bildung. Die Lehrer haben für Freitag (24. März) zu einem Generalstreik und einer Straßenblockade aufgerufen, sollte die Regierung von Präsident Luis Arce nicht auf ihre Forderungen eingeht.

Mehr