In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gehen derzeit die Gefängnisinsassen auf die Barrikaden. In einer Haftanstalt steckten sie Matratzen in Brand und übernahmen die Kontrolle über zwei Stockwerke. Eine Gruppe besetzte das Dach und hielt ein Transparent hoch mit der Aufschrift "Wir wollen nicht im Gefängnis sterben". Der Aufstand begann am Donnerstagabend nachdem bekannt wurde, dass mehrere Insassen an Covid-19 erkrankt sind. Die Insassen verlangen, dass die Behörden Atemschutzmasken und andere Ausrüstung verteilen. Außerdem sollen Insassen in Hausarrest verlegt werden, die durch eine Ansteckung besonders gefährdet wären. In dem Gefängnis sind derzeit etwa 2200 Menschen inhaftiert. Die Polizei hat das Gefängnis umstellt. Journalisten, die vor Ort waren, berichteten von Schüssen und Explosionen. Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, war bis zum Freitagabend von den Behörden nicht zu erfahren. In der vergangenen Woche war es auch in anderen Gefängnissen des Landes zu Aufständen gekommen. Dabei kam ein Insasse ums Leben, 20 weitere wurden verletzt.