Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump haben die Demokraten am Mittwoch vor dem Senat damit begonnen, ihre Vorwürfe gegen den US-Präsidenten vorzutragen. Chefankläger Adam Schiff von der demokratischen Partei erklärte in seinem Eröffnungsplädoyer, Trump habe seine Macht missbraucht, um mit ausländischer Hilfe seine Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen. O-TON ADAM SCHIFF, DEMOKRAT: "Der Präsident hat auf nie dagewesene Weise die gesamte Exekutive der Vereinigten Staaten angewiesen, die Ermittlungen zum Amtsenthebungsverfahren zurückzuweisen und zu behindern. Noch nie gab es eine derart feindselige Behinderung eines Amtsenthebungsverfahrens des Kongresses in unserer Demokratie. Sie stellt einen der offensten Vertuschungsversuche dar, die unser Land jemals gesehen hat." Schiff sagte weiter, wenn Trump nicht zur Rechenschaft gezogen werde, würden sich auch in Zukunft Präsidenten so verhalten, als ob sie über dem Gesetz stünden. Trump wird vorgeworfen, für die Ukraine bestimmte Gelder als Druckmittel verwendet zu haben, damit die Ukraine im Gegenzug Trumps Rivalen Joe Biden schadet. Trump bestreitet diese Vorwürfe. In dem Verfahren sollen die Demokraten aus dem Repräsentantenhaus zunächst drei Tage ihre Anklage vortragen, danach hat Trumps Verteidigung drei Tage das Wort. Am Ende müssen die Senatoren über eine Amtsenthebung entscheiden. Da die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben, wird damit gerechnet, dass Trump freigesprochen wird.