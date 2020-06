Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess um den Mord an dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke begonnen. Schon Stunden vor dem Prozessbeginn bildete sich vor dem Gerichtsgebäude eine lange Schlange. Mehr als 200 Journalisten hatten sich akkreditiert, um das Geschehen verfolgen zu können. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind die Plätze im Gerichtssaal stark beschränkt. Auf der Anklagebank sitzen Stephan E. und Markus H. Neben dem Mord an Walter Lübcke ist Stephan E. auch wegen eines Mordversuchs an einem irakischen Asylbewerber und Verstößen gegen das Waffenrecht angeklagt. Nach dem Vorwurf der Anklage soll sich Stephan E. in der Nacht vom 1. Juni auf den 2. Juni 2019 an Walter Lübcke, der auf seiner Terrasse saß, angeschlichen haben. Dann habe er ihm aus kurzer Entfernung mit einem Revolver in den Kopf geschossen. Lübcke starb noch in der Nacht an den Folgen des Kopfschusses. Zum Tatmotiv sagt die Bundesanwaltschaft: Ausschlaggebend für die Tat sei eine von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationalistische Grundhaltung von Stephan E. gewesen. Dazu der Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof Dieter Kilmmer: "Der Angeklagte zielte darauf ab, die aus seiner Sicht missliebige Flüchtlingspolitik, die Haltung, die Herr Dr. Lübcke in diesem Zusammenhang vertrat, abzustrafen, weil er der Auffassung war und die Haltung vertritt, dass allein eine homogene, ethisch homogene Gesellschaft wünschenswert sei. Diese Weltanschauung teilt auch der Angeklagte Markus H. Ihm wird zur Last gelegt, dem Angeklagten Stephan E. mit dem er eng befreundet war, Hilfe geleistet zu haben." Stephan E. hatte zunächst gestanden, Lübcke allein erschossen zu haben. Er machte dabei umfangreiche Angaben, auch zu weiteren möglichen Beteiligten im Vorfeld der Tat. Später widerrief er jedoch sein Geständnis und belastete seinen Mitangeklagten Markus H. Der tödliche Schuss auf Lübcke habe sich aus dessen Waffe gelöst. Lübckes Familie tritt im Prozess als Nebenkläger auf. Die Angehörigen haben damit zahlreiche Möglichkeiten, auf das Verfahren einzuwirken, etwa Anträge zu stellen, Stellungnahmen abzugeben oder ein Plädoyer zu halten. Dazu der Anwalt der Familie Holger Matt: "Wir, die Nebenklage, wollen alle Umstände zur Mordtat erfahren. Die Planung, die Durchführung, Täter und Teilnehmer, Mitwisser, Beweggründe." Ein wichtiger Punkt am Anfang des Prozesses ist die Verlesung der Anklage. Es ist auch möglich, dass die Verteidigung Anträge zum Prozess stellen will. Zunächst hat das Gericht für den Prozess Termine bis Ende Oktober 2020 angesetzt.