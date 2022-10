STORY: In München hat am Freitag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Islamisten begonnen. Der 27-Jährige ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Im November 2021 hat der mutmaßliche Täter in einem ICE vier Männer mit einem Messer zum Teil schwer verletzt. Dazu der Sprecher des Oberlandesgerichts München, Florian Gliwitzky, am Freitag: „Dem Angeklagten liegt zur Last, dass am 6. November 20 21 den ICE 928 bestiegen hat, um dort wahllos Fahrgäste zu attackieren. Dem Angeklagten wird hier konkret zur Last gelegt, dass er aus einer dschihadistischen, radikal muslimischen Gesinnung heraus gehandelt hat.“ Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war und an einer paranoiden Schizophrenie litt. Daher war der 27-jährige Syrer nach der Tat zunächst in das Bezirksklinikum Regensburg eingewiesen worden. „In einem Verfahren wie diesem wird natürlich auch eine Frage zu erörtern sein, nämlich die Frage, ob es irgendeine Schuldeinschränkung gibt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Generalbundesanwalt auch in der Anklageerhebung nicht davon ausgegangen, dass es derartige Einschränkungen gibt. Das Gericht hat allerdings natürlich auch einen psychiatrischen Sachverständigen in diesem Verfahren geladen, der dann zu den einzelnen Gesichtspunkten etwas sagen wird.“ Der mutmaßliche Täter hat nach Behörden-Angaben in einem Mehrfamilienhaus in Passau gelebt und einen Tag vor der Tat seinen Arbeitsplatz verloren. Für den Prozess sind zunächst 24 Verhandlungstage bis Ende des Jahres angesetzt.

