Es war eine Gewalttat, die bundesweit für Aufsehen sorgte: Am Landgericht Potsdam wurde nun am Dienstag das Strafverfahren gegen Ines R. wegen Mordes und weiterer Straftaten eröffnet, unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Der 52-Jährigen werden Mord in vier Fällen sowie versuchter Mord in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die Tat hatte sich Ende April dieses Jahres in einer Einrichtung für Behinderte in Potsdam ereignet, die zum diakonischen Oberlinhaus im Stadtteil Babelsberg gehört. Die Angeklagte war dort zum Tatzeitpunkt Pflegerin, und das seit vielen Jahren. Die Anklage wirft der Pflegekraft Heimtücke vor. Der Angeklagten sei bewusst gewesen, dass es sich bei den fünf Geschädigten um schwerst behinderte Menschen gehandelt habe, die nicht in der Lage gewesen seien, sich zu wehren oder Hilfe zu rufen. Laut lokalen Medien schilderte die Angeklagte am ersten Prozesstag eine insgesamt aus ihrer Sicht schwierige Kindheit und Jugend. Der Prozess wird auch klären müssen, inwieweit die Angeklagte schuldfähig ist. Sie war noch am Tatabend festgenommen worden. Für den Prozess sind laut Gericht zunächst zehn Verhandlungstage bis zum 9. Dezember angesetzt.

