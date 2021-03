In Mainz haben am Dienstag SPD, Grüne und FDP erste Gespräche für eine Neuauflage ihrer sogenannten Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz aufgenommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD sagte, sie freue sich darauf, wieder miteinander in Verhandlungen einzutreten: O-Ton: "Wir haben es in der vergangenen Legislaturperiode sehr gut geschafft, dass wir wirklich auch trotz eigenen Profils unser Profil erhalten können und doch die besten Wege für unser Land gemeinsam zu entwickeln. Und das, glaube ich, ist nicht immer leicht gewesen, aber es war immer vollkommen klar, dass die Interessen des Bundeslandes im Vordergrund stehen. Und so haben wir vieles auf den Weg bringen können, sind aber trotzdem als Parteien unverwechselbar geblieben". Für die Grünen und für die FDP waren jeweils die Landesvorsitzenden am Start, Josef Winkler und Volker Wissing. Die Wahl am 14. März hatte die SPD mit Malu Dreyer für viele Beobachter überraschend klar mit fast 36 Prozent der Stimmen gewonnen. Die CDU wiederum hatte ihr schwächstes Ergebnis aller Zeiten in Rheinland-Pfalz erzielt.

