STORY: Trommler, Tänzer und viele Gäste feierten bereits am Sonntagabend im gut gefüllten Sambadrom in Rio de Janeiro Karneval. Dabei handelte es sich erst um einen kleinen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen die Menschen hier vor Ort und an den Bildschirmen zu Hause erwarten wird. Für technische Proben wurde bereits in voller Montur und bei voller Lautstärke für gute Laune gesorgt. Der weltberühmte Karnevalsumzug folgt in Kürze. Dann werden die Tänzerinnen und Tänzer der Sambaschulen ihr Können und ihre Choreografien zeigen im Wettbewerb um die Prämierung für die beste Vorführung. Die Karnevalsfeiern von Rio finden vom 17. bis 25. Februar statt.

