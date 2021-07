Während ein Waldbrand in Kalifornien mehrere Häuser umzingelt hat, konnten sich Anwohner in einem Fahrzeug in Sicherheit bringen. In der Stadt Doyle filmten sie, wie sie vom Fahrzeug aus das Feuer beobachteten. Der von der Hitze ausgelöste Sturm wirbelte Gegenstände durch die Luft. 20 Häuser wurden laut der Einsatzkräfte vollständig zerstört. Der Brand in Doyle gehört zu den Beckwourth Feuern unweit der Grenze zum Bundesstaat Nevada, mit einer Ausbreitung von mehreren Hundert Quadratkilometern sind dies aktuell die größten Brände in Kalifornien. Rekordtemperaturen führen jedoch auch in anderen Bundesstaaten zu ausufernden Bränden. In Oregon laufen die Feuer entlang der Hochspannungsleitungen, was die Befürchtung schürt, das zahlreiche Haushalte und Firmen von der Stromversorgung abgeschnitten werden könnten. Experten sehen einen direkten Zusammenhang zwischen dem menschengemachten Klimawandeln und den hohen Temperaturen, durch die die Brände ausgelöst werden.

