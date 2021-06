Augsburg ist offenbar der älteste einstige römische Stützpunkt in Bayern. Das haben historische Funde offenbart, die kürzlich in einer Augsburger Baustelle entdeckt wurden, am Zusammenfluss von Lech und Wertach. Den Erkenntnissen zufolge ließen die Römer vor über 2.000 Jahren ein Militärlager im neu eroberten Alpenvorland errichten, wie der Leiter der Stadtarchäologie sagt, Sebastian Gairhos: "Überaus zahlreiche römische Funde aus dem letzten Jahrzehnt vor Christi Geburt und dem ersten Jahrzehnt nach Christi Geburt, die von einem Militärstützpunkt stammen. Waffen, Werkzeuge, Geräte, Schmuck, über 800 Münzen, Geschirr, Transportgefäße und vieles mehr mit einem Gesamtgewicht von über 400 Kilogramm."(...)"Also, nach Aussage des bisher erkennbaren Fundmaterials, vor der Reinigung, sprechen die Funde dafür, dass der Stützpunkt in Augsburg-Oberhausen 8 bis 5 vor Christus errichtet wurde." Etliche Zeit später entwickelte sich an der Stelle die römische Siedlung Augusta Vindelicum, benannt nach dem römischen Kaiser Augustus, der seinen beiden Stiefsöhnen Drusus und Tiberius den Auftrag erteilt hatte, den Militärstützpunkt zu gründen, das heutige Augsburg. Auch daher gilt die Stadt im Südwesten Bayerns tatsächlich als der älteste einstige römische Stützpunkt im heutigen Bayern. Und an vielen Stellen atmet die Stadt Augsburg, die zu den ältesten in Deutschland überhaupt gehört, immer noch ein bisschen römische Geschichte.

Mehr