STORY: Hochsommer am Strand von Malaga - und das Ende Oktober. Am Donnerstag kletterten die Maximalwerte mancherorts in Spanien auf 30 Grad und sogar noch deutlich höher. Der nationale Wetterdienst geht davon aus, dass sich der heißeste, bisher dokumentierte Oktober abzeichnen könnte. Den spanischen Meteorologen zufolge lag jeder einzelne Tag in diesem Monat, abgesehen vom 1. Oktober, über den normal üblichen Werten zu dieser Jahreszeit. Für die Gastronomen ist die Wärme ein gewinnbringender Faktor, wie dieser Kellner bestätigt. "Das ist kein normales Wetter, speziell mit Blick auf das Datum. Aber wir sind dankbar dafür. Es ist gut für unsere Arbeit, für den Service auf der Terrasse. Es gibt sonst viel Regen, Wind und Kälte. Im Moment ist es so schön, als ob Sommer wäre, so wie im Juli oder August mit 28 oder 30 Grad. Es geht uns gut." Für die Arbeit eines ansässigen Lotterieverkäufers sieht das ganz anders aus. “Das ist wahr, es ist heißer, speziell dieses Gefühl extremer Hitze und Feuchtigkeit, das nicht weggeht. Für die Menschen auf der Straße ist das schwierig. Wir müssen uns so gut wie möglich schützen, in diesem Fall mit einem Schirm. Mit etwas Wind ist es in Ordnung, aber ohne ist es unerträglich, weil die Hitze sich hier niederschlägt." Auch an der französischen Riviera sind derzeit sommerliche Strandszenen zu beobachten. Ferienanlagen haben vielerorts in Frankreich die Saison verlängert, denn die Touristen strömen ob des milden Wetters weiter herbei. Doch nicht nur in manchen spanischen Regionen sorgt die aktuelle Wärmewelle für Befürchtungen mit Blick auf Waldbrände. Und der jüngste Rekordsommer, dessen Hitzewellen Teile Europas zeitweise in einen Backofen verwandelten, haben die Folgen des Klimawandels für ganz verschiedene Bereiche wie Gesundheitsschutz oder Landwirtschaft eindrücklich in den Fokus gerückt.

Mehr