STORY: Auf einer Online-Auktion sollen demnächst seltene und sehr persönliche Gegenstände des weltbekannten US-amerikanischen Sängers und Musikers Elvis Presley versteigert werden. Brigitte Kruse, Chefin Kruse GWS Auctions: "Der aufregendste Teil der Auktion, das kann ich definitiv sagen, sind das Adressbuch, die Aktentasche und die Jacke von Bill Belew. Er war der Designer des ikonischen Jumpsuits. Das Kleidungsstück hat Kultstatus. Ich habe das Gefühl, dass die Dinge großen Erfolg haben werden.“ In dem Adressbuch kann man Notizen mit Elvis Presleys Handschrift entdecken. Nach Angaben der Auktionsleiterin sind die Gegenstände durch den plötzlichen Tod der Tochter von Elvis Presley noch im Wert gestiegen. Die Online-Auktion beginnt am 28. Januar und soll per Livestream übertragen werden.

