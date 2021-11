Groß und gerade gewachsen - so sollte der perfekte Weihnachtsbaum aussehen. Genauso wie der in Peggy Wildes Garten in Marzahn. Damit möglichst viele Menschen was von dem Anblick haben, hat sie die 20 Meter hohe Nordmanntanne für den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gespendet - "second Hand" sozusagen. 1995 hatte Wildes den Baum für das heimische Wohnzimmer gekauft, bevor sie ihn später in ihren Garten auspflanzte. Damals war er noch 1,20 Meter groß. "Das Herz blutet ein bisschen, also sie sehen ja selbst, wie schön er ist. Aber ich denke, am Ende, in Summe, wenn er dann tatsächlich dort steht und beschmückt ist auf dem Breitscheidplatz, dass unser Wunsch damit erfüllt ist und dass er vielen Leuten Freude bereitet und uns selbst natürlich auch, wir werden ihn noch oft besuchen in diesem Jahr und in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit selbst, und wir erfreuen uns da jedenfalls auch noch. " Ab Dienstag soll der Baum dann den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz schmücken. Bis zum 2. Januar 2022 können Besucher ihn dort bewundern - und bald auch mit ganz viel Schmuck.

