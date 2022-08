STORY: Inzwischen sind es Hunderte von Menschen, die nur noch per Militärhubschrauber aus Pakistans Flutgebieten gerettet werden konnten, hier Aufnahmen eines Einsatzes am Sonntag in der Provinz Belutschistan. Inzwischen sind zudem mehr als 1.000 Tote zu beklagen, die in den vergangenen Wochen den monsunbedingten Überschwemmungen und Sturzfluten zum Opfer fielen. Viele Menschen in abgelegenen Dörfern sind von der Außenwelt abgeschnitten. Ansammlungen bildeten sich dort, wo es die Möglichkeit gab, aus der Hochwasser-Katastrophe zu entkommen. Hilfspakete wurden ebenfalls abgeworfen. Und weiterhin wurden Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht. Mehr als 30 Millionen Menschen sollen von den Überschwemmungen betroffen sein, Zehntausende haben ihr Zuhause verloren. Die pakistanische Regierung hat den Notstand ausgerufen und internationale Hilfe angefragt.

