Sehen Sie im Video: Fotograf hält seltenen Moment fest – 100.000 Vögel verdunkeln plötzlich den Himmel.

























Bei diesen Aufnahmen handelt es sich nicht um eine komplette Verdunklung des Himmels.





Im britischen Summerset erheben sich tausende Vögel gleichzeitig in die Luft.





Ortsmarke einblenden: Summerset, England





Wildtierfotograf Robin Morrison verbringt fast jeden Tag an der Küste, um das Verhalten von Vögeln zu dokumentieren.





„Ich komme täglich zur Morgen- und Abenddämmerung, um die Vögel zu beobachten. Die Vögel versammeln sich zu jedem Sonnenaufgang und fliegen zu jedem Sonnenuntergang davon.“

– Morrison ggü. SWNS





Im Herbst suchen sich die Tiere immer einen Ort, an dem sie Überwintern können.





Seit einigen Jahrzehnten haben die Stare den Küstenort Summerset in England zum Überwintern ausgewählt.





Momentan hat die Gruppe eine geschätzte Größe von bis zu 100.000 Tieren.





Da sich die Tiere immer in Schwärmen erheben, entsteht eine extrem dichte Formation am Himmel.





„Sie übernachten dieses Jahr nah an öffentlichen Wegen, wodurch ihr Wegfliegen eine wundervolle Sicht bietet.“ – Morrison ggü. SWNS

