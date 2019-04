Diese Büffel liegen nicht etwa im Sand, sie sind der Sand. Im bolivianischen Oruro sind am Karfreitag Künstler zusammengekommen, um das Osterfest mit riesigen Sandskulpturen zu feiern. Die Sandflächen der Gegend Westen Boliviens verwandelten sich so in eine Arbeits- und zugleich Ausstellungsfläche. "Unser Thema in diesem Jahr ist Noahs Arche. Wie sie hinter mir sehen können, sind meine Kollegen gerade dabei, Noah selbst zu formen. Andere arbeiten an den Tieren, die die Arche bestiegen haben." "Man muss sehr vorsichtig mit dem Sand umgehen, damit der die Form annimmt und behält. Manche der Künstler hier sind Studenten, andere lehren bereits." Das Sandfestival in Oruro ist eine Tradition und findet seit 15 Jahren immer über die Osterfeiertage statt.