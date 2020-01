Die Ausbreitung des Coronavirus in China beunruhigt die Anleger. Der deutsche Leitindex Dax fiel zur Eröffnung am Wochenbeginn 1,5 Prozent und baute seine Verluste im späteren Handel weiter aus. Börsianer befürchteten einen Dämpfer für das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft. Mittlerweile sind mehr als 2700 Menschen in China mit dem Erreger infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg am Wochenende auf über 80. Die Behörden verlängerten die Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest, um drei Tage, um die Ausbreitung einzudämmen. Auch in mehr als zehn anderen Ländern wurden Coronavirus-Fälle bestätigt. Hinzu kommt, dass die deutsche Wirtschaft überraschend skeptisch ins Jahr 2020 geht. Das wichtigste Konjunkturbarometer für Deutschland, der Ifo-Index, verpasste im Januar den dritten Anstieg in Folge und damit ein Signal für eine Trendwende zum Besseren. Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Ja, der Ifo-Index ist gesunken. Der Rückgang ist moderat. Er kommt vor allem aus den Dienstleistungen und aus der Bauindustrie. Ein Lichtblick ist, dass die Industrie sich wieder besser entwickelt hat. Da sehen wir also eine leichte Erholung. Das ist ja das Sorgenkind der letzten Monate." Im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich die Stimmung lauf ifo merklich. Das treffe vor allem auf die chemische Industrie und die Hersteller elektrischen Ausrüstungen zu. Weniger auf die Autobauer. Die Unsicherheit habe in den vergangenen zwei, drei Monaten nachgelassen - etwa weil es nun mehr Klarheit beim EU-Austritt der Briten und ein erstes Handelsabkommen zwischen den USA und China gebe. Währenddessen verschlechterte sich die Stimmung am Bau. Hier fielen die Einschätzungen zur aktuellen Lage auf den niedrigsten Stand seit Juni 2018.