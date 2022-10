STORY: Kein Zugverkehr in Norddeutschland. Am Samstagmorgen ist der in Hamburg, Niedersachse, Bremen, Schleswig-Holstein und auch hier in Berlin zum Erliegen gekommen. Die Bahn gab als Grund einen Ausfall des digitalen Zugfunksystems an. Lange Gesichter bei den Reisenden am Hauptbahnhof in Berlin. "Wir versuchen, nach Kopenhagen zu kommen, aber nun nehmen wir wohl den Bus." "Wir warten noch eine Stunde und dann kaufen wir ein Ticket. Der Bus fährt um halb eins." Die Störung betreffe den Regional- und Fernverkehr, die Züge würden an den jeweiligen Bahnhöfen zurückgehalten, so die Bahn.

