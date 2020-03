In Großbritannien hat am Mittwoch der zweite Tag der von der Regierung ausgerufenen Ausgangssperre begonnen. Diese Maßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Leere Straßen bestimmten das Stadtbild der Millionenmetropole London. Unter anderem wurden nun auch die Sitzungen des Parlaments für mindestens vier Wochen ausgesetzt.Wobei bereits eine dreiwöchige Pause wegen der Osterfeiertage geplant gewesen war. Premierminister Boris Johnson hatte am Montag die Menschen dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, die Geschäfte zu schließen und alle gesellschaftlichen Zusammenkünfte zu unterbinden. Falls die Beschränkungen missachtet werden, dann drohen Bußgelder von 30 Pfund, das sind umgerechnet rund 40 Euro. Zurzeit verzeichnet Großbritannien nach offiziellen Angaben von Dienstag rund 6.700 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Und 420 Menschen starben dort bisher im Zusammenhang mit der schweren Lungenkrankheit Covid-19.