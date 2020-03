Seit Freitag gilt auch in Südafrika eine weitreichende Ausgangssperre, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Für die nächsten 21 Tage müssen alle Einwohner zu Hause bleiben. Nur für Einkäufe und medizinische Notfälle dürfen sie vor die Tür. O-TON LINDA SONGELWA, TOWNSHIP-BEWOHNER: Während in der Innenstadt von Johannesburg gespenstische Stille herrschte, waren in den Townships noch viele Menschen auf der Straße. Die Regierung setzte Soldaten ein, um sie nach Hause zu schicken. Nicht alle hatten dafür Verständnis: "Der Grund, wieso wir alle hier sind, ist, weil wir hungrig sind. Wir sind hier, um einzukaufen, ohne Lebensmittel kann man nicht zu Hause bleiben." Die Armee und die Polizei haben außerdem damit begonnen, die Obdachlosen einzusammeln. Sie sollen in Notunterkünfte gebracht werden. In Südafrika wurden bislang 1000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach offiziellen Angaben sind bereits mehrere Menschen an der Lungenkrankheit gestorben.