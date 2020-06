Die Feuerwehr rückt aus auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Bereits am Freitag waren die Einsatzkräfte auf der Insel unterwegs, um zwei unterschiedliche Brände zu löschen. In beiden Fällen standen ausgediente Boote von Migranten in Flammen. Ob jemand die Gefährte mit Vorsatz in Brand gesteckt hat, war zunächst unklar. Die Ursache der Feuer werde ermittelt, so die zuständigen Behörden. Tausende von Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten betreten jedes Jahr hier auf Lampedusa, auf halbem Weg zwischen Tunesien und Sizilien, zum erstem Mal europäischen Boden.